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Мужчина чуть не упустил крупный алмаз, потому что принял его за фантик

Kark: в США мужчина нашел крупный алмаз и чуть не упустил его, приняв за фантик
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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Гражданин США, гулявший в парке «Алмазный кратер», который находится в штате Арканзас, нашел крупный алмаз, но чуть не упустил его. Подробности сообщает портал Kark.

Дэвид Декук и его брат уже около 20 лет заглядывают в «Алмазный кратер» в надежде найти драгоценный камень. На днях Дэвиду улыбнулась удача: спускаясь с холма к павильону, он заметил на земле блеск.

Сначала мужчина подумал, что это фантик от конфеты, но все же решил подойти ближе. Находка оказалась коричневым алмазом в 3,81 карата.

«Я был очень удивлен, никогда не думал, что найду такой большой», — рассказал журналистам Дэвид.

Он назвал камень «алмазом Герцога» в честь своего пса. По словам мужчины, он будет и дальше приходить в парк, но не думает, что ему еще раз так повезет.

До этого сообщалось, что в России выставят на аукцион самый большой бриллиант в стране — «Новое солнце». Вес алмаза превышает 200 карат. Сокровище золотисто-медового цвета было добыто на арктических месторождениях.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел купить редкий бриллиант стоимостью около $2 млн, но проиграл торги.

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