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Крупнейший бриллиант России выставят на аукцион

«Алроса» выставит на аукцион крупнейший бриллиант в России «Новое солнце»
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Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА выставит на аукцион самый большой бриллиант в России — «Новое солнце». Об этом рассказал ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Вес алмаза превышает 200 карат. Сокровище золотисто-медового цвета было добыто на арктических месторождениях. Над его огранкой работали 15 лучших ювелиров России. Начальная цена аукциона и его условия пока не названы, как и его дата.

33% акций компании «Алроса» принадлежат РФ. По словам Николаева, «АЛРОСА остается лидером экономики и главным налогоплательщиком республики Якутия». В 2024 году компания добыла 33 миллиона карат алмазов.

До этого китайские ученые превратили нержавеющую сталь в «алмаз».

Ранее в Китае воссоздали форму алмаза, обнаруживаемого в метеоритах.

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