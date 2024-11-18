Трамп хотел купить редкий бриллиант стоимостью около $2 млн, но проиграл торги

Избранный президент США Дональд Трамп попытался приобрести редкий бриллиант оранжевого цвета стоимостью $2 млн, но проиграл торги. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на источник.

По данным издания, бриллиант оранжевого цвета является редким из-за уникального состава. Его необычный цвет объясняется наличием атомов азота в кристаллической решетке. По словам неназванного источника газеты, Трамп расценивал бриллиант весом 1,14 карата как инвестицию и начал торговаться о его цене.

«Дональд (Трамп. — Прим. ред.) выразил желание его купить, но когда его конкурент узнал, что им (бриллиантом. — Ред.) заинтересовался экс-президент <...> Он (конкурент. — Прим. ред.) ускорил переговоры. Ему очень понравилось, что он выкупил его прямо из-под носа избранного президента», — говорится в статье.

Ведущий эксперт Великобритании по алмазам Нил Даттсон рассказал изданию, что такой бриллиант стоимостью $2 млн эквивалентен картинам Пикассо для коллекционеров.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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