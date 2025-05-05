Первая жена Назарбаева попала в больницу

Первая жена экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара попала в больницу в связи с симптомами некоего заболевания. Об этом сообщает казахстанский портал Orda со ссылкой на источники.

«Сара Назарбаева находится в алматинском госпитале медицинского центра управления делами президента РК, более известном как «Совминка». Также известно, что рядом с ней сейчас близкие родственники», — говорится в сообщении.

Чем именно болеет бывшая первая леди страны — выясняется.

Информацию о болезни Назарбаевой также подтвердил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов.

84-летняя Сара Назарбаева была замужем за первым президентом Казахстана с 1962 года. По некоторым данным, сейчас пара находится в разводе. Кроме того, Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах признавался, что у него есть вторая жена.

Ранее Токаев рассказал о поступке Назарбаева, который привел к кризису в Казахстане.