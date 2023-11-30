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Нурсултан Назарбаев впервые признал наличие второй семьи

Нурсултан Назарбаев в мемуарах признал наличие второй жены и двух сыновей от нее

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Пресс-служба Н.Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге воспоминаний «Моя жизнь» рассказал, что у него есть вторая семья. Об этом пишет казахстанский портал Orda.kz.

Книга скоро поступит в продажу, а пока первые экземпляры получили политики, эксперты и журналисты. Мемуары Назарбаева написаны лично им. Они затрагивают политическую сторону жизни первого президента республики и личную.

Отдельные главы «Моей жизни» посвящены транзиту власти в стране в 2019 году, в ней также упоминается действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам политолога, который представил порталу отрывки из книги, в остальном в мемуарах нет никаких новых высказываний, признаний и просто информации, но впервые звучит признание о второй семье, Асель Исабаевой и двоих сыновьях.

«Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен», — приводит портал слова Назарбаева из книги.

Жена экс-президента Сара Назарбаева, на которой он женился в 1962 году, знала о второй супруге мужа и их детях.

В июне сенат Казахстана лишил Назарбаева статуса главы названных его именем вуза, школы и фонда.

Ранее Назарбаева решили лишить охраны.

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