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Токаев рассказал о поступке Назарбаева, который привел к кризису в Казахстане

Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ привело к кризису власти в Казахстане
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Владислав Воднев/РИА Новости

Участие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2021 году оказалось в числе событий, которые предопределили кризис власти в стране. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana Tili.

По словам Токаева, после ухода в отставку Назарбаев «не отличался политической деликатностью». Политик регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров и акимов (губернаторов).

«Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошел на повышение: получил в подчинение президента», — сказал глава Казахстана.

Все это, добавил Токаев, породило волну слухов о двоевластии. В итоге чиновничий класс «впал в смятение», стал посещать то один, то другой кабинеты и путаться в поручениях.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

После подавления протестов экс-президент Назарбаев, оставшийся после отставки председателем Совета безопасности, начал терять государственные посты. Помимо должности в Совбезе, политик потерял место в конституционном совете, перестал быть пожизненным руководителем Совбеза страны и лишился места главы правящей партии.

Ранее Назарбаев допустил скорую ядерную катастрофу.

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