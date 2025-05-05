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«Ночью снежно, днем – прохладно»: москвичам рассказали о погоде 9 мая

Синоптик Ильин: 9 мая в Москве воздух прогреется максимум до +12 градусов
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В столичном регионе на этой неделе будет преобладать антициклональная погода. Периодически будут идти дожди, возможен ночной снег при похолодании, а днем столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов тепла, рассказал 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

На вторник в Москве осадков не прогнозируется, будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит +11…+13 градусов. А в среду вернутся дожди при дневной температуре воздуха от +13 до +15 градусов. В четверг ожидается в целом такая же погода, но чуть прохладнее – от +10 до +12 градусов.

При этом ночью в Москве и Подмосковье возможно понижение температуры воздуха до нуля градусов, отметил синоптик.

«Не исключено, что в отдельных районах на западе, северо-западе, на северо-Московской области дело дойдет до небольших заморозков», — отметил он.

На фоне похолодания в ночные часы может выпасть снег, но в небольшом количестве – к утру он растает, добавил Ильин. В ночь на пятницу в отдельных районах температура воздуха снова понизится до нуля.

В первой половине дня 9 мая в Москве будет малооблачная погода, к полудню соберутся облака. Во второй половине дня в области прогнозируется небольшой дождь, в столице осадков не будет. В утренние часы температура воздуха составит +2…+4 градуса, на момент парада ожидается от +6 до +9 градусов, в разгар дня столбики термометров поднимутся максимум до отметки в +10…+12 градусов, заключил синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что температура воздуха в Москве 9 мая в День Победы будет на три градуса ниже нормы, существенных осадков не ожидается. При этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заверил, что метеоусловия не помешают провести воздушную часть парада Победы. По его словам, 9 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Примерно после 9 утра кромка облачности составит до 500—800 метров, а ближе к полудню и вовсе повысится до 1000—1500 метров, что является благоприятными условиями для группового полета.

Ранее в Москве и области спрогнозировали мокрый снег.

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