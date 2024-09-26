В приморском селе, где медведь напал на отца и сына, заметили тигра

В Приморье, помимо медведя, в село Светлогорье приходил еще один хищник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пожарского района Владимира Козака.

Чиновник опроверг информацию о том, что за некоторое время до нападения на отца и сына, медведь съел собаку. По данным представителя власти, за животным пришел тигр.

«Это тигр, а не медведь. У нас есть много фотографий следов с места — по ним определили, что это тигр», --поделился Козак.

Пострадавших от действий медведя отца и сына нашли несколько дней назад. По данным министерства природы региона, хищник ворвался в дом и нанес травмы двоим взрослым мужчинам, которых спасти не удалось. В ведомстве также заявляли о том, что тот же медведь съел собаку недалеко от дома россиян.

Позже выяснилось, что крупное животное напало на собак в приюте, который в результате лишился 35 животных. По словам эксперта, хищник мог быть больным бешенством, так как здоровый медведь не зашел бы в населенный пункт.

Ранее мужчина пошел на охоту на медведя и выжил только благодаря сыну.