Американку задержали в Ново-Огарево

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали гражданку США в Ново-Огарево, где находится государственная резиденция российского президента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 30-летнюю женщину по имени Алекса Рей задержали две недели назад. Она сообщила, что родилась в Техасе.

«Зачем приехала в Ново-Огарево, Алекса пояснить не смогла: по-русски женщина не говорила. В итоге ее передали для разбирательства сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, Алекса часто бывает в России и сейчас находится здесь по туристической визе. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, однако выехала оттуда 31 декабря.

Telegram-канал не уточнил, возбудили ли в отношении американки уголовное дело или просто отпустили ее.

До этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что гражданин США Полк Тимоти Редмон решил переехать жить в Омск из-за любви к творчеству писателя Федора Достоевского.

Ранее гражданин Германии переехал в Брянск из-за несогласия с политикой своей страны.