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Гражданин Германии переехал в Брянск из-за несогласия с политикой своей страны

МВД: гражданин ФРГ переехал в Брянск из-за несогласия с политикой своей страны
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Markus Schreiber/AP

В Брянске полицейские оформили разрешение на временное проживание в России 59-летнему мужчине Германии. Он переехал в связи с несогласием с государственной политикой своей страны, сообщили в пресс-службе УМВД по региону, данные ведомства передает ТАСС.

«Мужчина в конце ноября минувшего года обратился в управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с соответствующим заявлением. Решение переехать в Российскую Федерацию он принял в связи с несогласием с государственной политикой своей страны»‎, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что решение по заявлению МВД приняло на основании Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим ценности России.

Отмечается, что переехавший гражданин ФРГ поблагодарил российских полицейских за помощь.

В конце прошлого года украинский блогер Артур Бабич, на которого в TikTok подписаны 14 млн человек, переехал в Россию. По словам 24-летнего Бабича, он больше не планирует уезжать за границу, хочет навсегда поселиться в России и рассчитывает на получение российского паспорта. Свое решение блогер объяснил тем, что в России находится его аудитория, и тут легче создавать контент.

После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию. Какое-то время он жил в США, где столкнулся с безденежьем. Оттуда перебрался в Армению, но и там ему не понравилось.

Ранее в Германии заявили о желании многих немцев переехать в Россию.

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