У замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха провели обыски

Следователи провели обыски по месту жительства у арестованного заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе обысков были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Других подробностей не приводится.

10 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели в следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Силовики опросили двух топ-менеджеров агентства, среди них был Попелюх.

В тот же день стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы арестовал Попелюха. По какой причине, не указывалось.

Агентство по страхованию вкладов было создано в январе 2004 года. Оно предоставляет выплаты вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий при наступлении страхового случая в отношении банка — участника системы страхования вкладов.

Ранее Forbes сообщал, что АСВ попало в рейтинг самых убыточных российских компаний.