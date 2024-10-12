Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха провели обыски

ТАСС: у арестованного замглавы АСВ Александра Попелюха провели обыски

close
РИА Новости

Следователи провели обыски по месту жительства у арестованного заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе обысков были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Других подробностей не приводится.

10 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели в следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Силовики опросили двух топ-менеджеров агентства, среди них был Попелюх.

В тот же день стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы арестовал Попелюха. По какой причине, не указывалось.

Агентство по страхованию вкладов было создано в январе 2004 года. Оно предоставляет выплаты вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий при наступлении страхового случая в отношении банка — участника системы страхования вкладов.

Ранее Forbes сообщал, что АСВ попало в рейтинг самых убыточных российских компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами