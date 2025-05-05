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В Москве арестовали заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов

«Ъ»: Суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ Долголеву
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

46-летняя Долголева курировала в АСВ юридические вопросы. 28 апреля ее задержала ФСБ по подозрению в соучастии в особо крупном мошенничестве. Следствие просило суд отправить ее под арест на два месяца. В ходе закрытого заседания судья согласился с аргументами следствия и удовлетворил ходатайство об аресте.

Долголева подозревается в соучастии в хищении средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ.

13 октября //www.gazeta.ru/auto/news/2024/10/13/24139519.shtml, что арестованный заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Александр Попелюх владеет солидным автопарком и недвижимостью.

Агентство по страхованию вкладов было создано в январе 2004 года. Оно предоставляет выплаты вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий при наступлении страхового случая в отношении банка — участника системы страхования вкладов.

Ранее у замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха провели обыски.

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