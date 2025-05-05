Еврокомиссия начала внутреннее расследование против своего чиновника из Эстонии

Politico: ЕК начала внутреннее расследование против своего чиновника из Эстонии

Европейская комиссия начала внутреннее расследование в отношении Хенрика Хололея, высокопоставленного чиновника из Эстонии, по обвинениям в нарушении правил служебной этики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы ЕК.

«Европейская комиссия начала внутреннее дисциплинарное расследование в отношении одного из своих высокопоставленных должностных лиц, Хенрика Хололея, в связи с подозрениями в том, что он предположительно нарушил правила о злоупотреблении положением», — говорится в материале.

По данным издания, расследование затрагивает предполагаемые нарушения, касающиеся прозрачности принятия подарков и несанкционированного разглашения информации.

Хололей был официально уведомлен о начале расследования 21 марта. В зависимости от результатов расследования, ему может грозить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения и сокращения пенсии.

Отмечается, что в ноябре 2024 года Европейская прокуратура инициировала антикоррупционное расследование в отношении Хенрика Хололея, бывшего генерального директора управления транспорта Еврокомиссии. Оно последовало за публикациями в европейских СМИ, содержащими информацию о многочисленных незадекларированных поездках чиновника бизнес-классом авиакомпанией Qatar Airways, отдыхе в элитных отелях и совершении покупок в Катаре, включая поездки с семьей. Эти поездки совпали с периодом работы Хололея над соглашением об «открытом небе» между ЕС и Катаром, которое обеспечило катарским авиалиниям расширенный доступ к европейским аэропортам. После обнародования обвинений Хололей покинул пост генерального директора и перешел на менее значимую должность в структурах Еврокомиссии.

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