Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего замглавы Минэнерго осудили за злоупотребления при ликвидации шахт

ТАСС: экс-замглавы Минэнерго Мочальникова осудили на 1,5 года за злоупотребления
close
Андрей Рогатко/РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы признал вину бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 1,5 года колонии-поселения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности»)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Мочальников признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге суд переквалифицировал дело на более мягкую статью.

Вместе с ним по делу проходят еще восемь человек, в их числе бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. Большинство из них обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, сумма ущерба составляет более 170 млн рублей.

По версии следствия, в марте 2018 года Яновский создал организованную группу с целью хищения денег, выделенных Минэнерго на реорганизацию и ликвидацию нерентабельных шахт и разрезов.

Один из эпизодов касается реструктуризации шахты имени 40-летия Октября в Пермском крае. Яновский и Мочальников обеспечили заключение госконтракта между Минэнерго и компанией «СибСтройИнвест», однако в реальности работы были выполнены лишь на бумаге. По той же схеме проводились работы и на других шахтах.

Ранее стало известно о том, что Яновского задержали из-за доноса его подельников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами