Бывшего замглавы Минэнерго осудили за злоупотребления при ликвидации шахт

ТАСС: экс-замглавы Минэнерго Мочальникова осудили на 1,5 года за злоупотребления

Мещанский районный суд Москвы признал вину бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 1,5 года колонии-поселения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности»)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Мочальников признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге суд переквалифицировал дело на более мягкую статью.

Вместе с ним по делу проходят еще восемь человек, в их числе бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. Большинство из них обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, сумма ущерба составляет более 170 млн рублей.

По версии следствия, в марте 2018 года Яновский создал организованную группу с целью хищения денег, выделенных Минэнерго на реорганизацию и ликвидацию нерентабельных шахт и разрезов.

Один из эпизодов касается реструктуризации шахты имени 40-летия Октября в Пермском крае. Яновский и Мочальников обеспечили заключение госконтракта между Минэнерго и компанией «СибСтройИнвест», однако в реальности работы были выполнены лишь на бумаге. По той же схеме проводились работы и на других шахтах.

Ранее стало известно о том, что Яновского задержали из-за доноса его подельников.