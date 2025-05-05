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В России начали страховать самолеты от атак беспилотников

Структура «Ростеха» начала страховать воздушные суда от атак беспилотников
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Shutterstock

Некоммерческая организация «РТ-взаимное страхование», которая входит в состав государственной корпорации «Ростех», начала страховать воздушные суда от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Новый вид страховых услуг направлен на полную защиту воздушного судна независимо от источника повреждений. Под страховой случай попадают как мелкие поломки, так и крупные повреждения, вплоть до полного разрушения летательного аппарата», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что страховка будет распространяться на повреждения, полученные в ходе летных испытаний или других инцидентов, включая атаки дронов. Компания будет выплачивать компенсации авансом до предоставления документов.

В ноябре прошлого года совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков сообщил, что стоимость страхования от прилета дрона для промышленных объектов в Центральной и Европейской России по рискам «Терроризм и диверсия» увеличилась в 100-150 раз за последний год. По словам эксперта, страховые суммы возмещения при этом приблизились к уровням так называемого максимально возможного убытка, составив 5-50 млрд рублей для крупных компаний.

Ранее в России заявили о планах увеличить серийный выпуск беспилотников.

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