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«Статьи рождались на поле боя»: россиянам рассказали об известном военкоре ВОВ

Редакция РИАМО рассказала, что статьи военкора Первенцева рождались на поле боя
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Марк Марков–Гринберг

В преддверии юбилея Победы, в рамках спецпроекта «Герои-военкоры», РИАМО рассказало о специальном корреспонденте «Известий» и «Красной звезды» Аркадии Первенцеве, чьи публикации рождались прямо на поле боя.

Журналист родился в 1905 году. Был участником обороны Керчи и Севастополя, а также битвы за Кавказ.

Оправившись после тяжелого ранения, Первенцев вернулся на фронт и продолжил свою профессиональную деятельность. Его произведения посвящены как подвигам военнослужащих, так и мирных жителей.

Проект «Герои-военкоры» был запущен в апреле. Он посвящен свидетелям трагических событий Великой Отечественной войны и бесстрашным современникам, работающим в зоне проведения специальной военной операции.

Авторы проекта изучили архивы, биографии военных корреспондентов, работавших в годы ВОВ, и их произведения. Также показана работа коллег-современников: насколько изменилась техническая составляющая и на какой риск идут журналисты, добывая правду.

Ранее военкор объяснил, в чем основная сила Армии России.

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