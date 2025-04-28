Военкор объяснил, в чем основная сила Армии России

Сила Армии России и русского народа — в человечности к противнику, ведь только сильный человек может быть великодушным. Такое мнение высказал военный корреспондент Андрей Гусельников в ходе интервью в рамках спецпроекта РИАМО «Герои-военкоры».

«И именно эта человечность, готовность простить украинский народ, поможет нам победить. А победим мы только тогда, когда украинцы поймут или вспомнят, что мы им не враги. Что мы братья. Но как же сложно будет пробиться сквозь промытые пропагандой мозги», — сказал журналист.

Проект «Герои-военкоры» был запущен в апреле. Он посвящен свидетелям трагических событий Великой Отечественной войны и бесстрашным современникам, работающим в зоне проведения специальной военной операции.

Авторы проекта изучили архивы, биографии военных корреспондентов, работавших в годы ВОВ, и их произведения. Также показана работа коллег-современников: насколько изменилась техническая составляющая и на какой риск идут журналисты, добывая правду.

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