В России запустили проект о героях-военкорах к юбилею Победы

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне РИАМО запустило новый проект «Герои-военкоры», посвященный свидетелям тех трагических событий, а также бесстрашным современникам.

Авторы проекта изучили архивы, биографии военных корреспондентов, работавших в годы ВОВ, и их произведения. Также показана работа коллег-современников: насколько изменилась техническая составляющая и на какой риск идут журналисты, добывая правду.

«Задумали проект, чтобы еще раз напомнить о наших великих и бесстрашных предках, а также товарищах и коллегах, которые рискуют жизнью, добывая истину. Информационная война — неотъемлемая часть любого конфликта, поэтому журналисты, которые находятся за ленточкой, в бою — герои вдвойне», — подчеркнул главный редактор издания Николай Дремлюга.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» проведет благотворительные «Рейсы Победы» в города-герои Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы.

Авиакомпания совершит 25 апреля рейсы SU1842 «Москва — Минск» и SU 1324 «Москва — Мурманск», а также 9 мая состоится «Рейсы Победы» SU1182 «Москва — Волгоград».

В рамках акции все пассажиры «Рейсов Победы» получат памятные подарки, а все средства от продажи билетов направят в фонд, который помогает ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее «Роснефть» провела урок мужества для учеников образовательного центра «Полярная звезда».