Ученый заявил об увеличении числа магнитных бурь на Земле

В ИКИ РАН заявили об увеличении числа магнитных бурь на Земле

Магнитных бурь на Земле в 2025 году стало намного больше, хотя число вспышек, произошедших на Солнце, снизилось. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — рассказал ученый.

По его словам, в январе-апреле 2024-го произошло восемь вспышек высшего балла X. За аналогичный период текущего года их было пять. Количество вспышек среднего балла М оказалось на 20 меньше — 150. Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965).

Богачев подчеркнул: при этом число магнитных бурь в 2025-м резко увеличилось.

«Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше», — отметил ученый.

Он объяснил это формированием на Солнце крупных корональных дыр. В 2024 году их почти не наблюдали.

По словам Богачева, наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов.

До этого стало известно, как минимизировать воздействие на организм магнитных бурь. В частности, в ходе данного явления нужно избегать стрессов, тяжелых физических нагрузок и переутомления.

Ранее россиянам объяснили, о чем говорит ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.