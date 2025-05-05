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Врач назвал плюсы и минусы кето-диеты

Врач Семирядов: кето-диета поможет снизить аппетит
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Shutterstock

Кето-диета, суть которой заключается в практически полном исключении углеводов (круп, хлеба, фруктов, сладкого и так далее) в пользу жиров и белков, имеет свои плюсы и минусы. Об этом kp.ru рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

По его словам, к положительным эффектам такого типа питания можно отнести снижение аппетита и помощь в сжигании жира. Однако избыток жиров в рационе может повысить уровень холестерина, что в будущем может спровоцировать заболевания сердца и сосудов. Кроме того, такая диета может замедлить обмен веществ и ухудшить самочувствие, повысить риск развития болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и почек, а также увеличить уровень кетоновых тел (промежуточные продукты обмена углеводов, жиров, белков).

Кроме того, у некоторых женщин могут пропасть менструации, предупредил врач.

«На мой профессиональный взгляд, кето-диета — либо лечебное средство для страдающих от эпилепсии, либо кратковременный план питания на три-четыре месяца для диабетиков II типа (обязательно под контролем специалиста). Для обычного человека — слишком много скрытых опасностей и сложностей», — заключил Семирядов.

Ученые из Института Сантьяго-де-Компостела до этого установили, что высокожировая диета с низким содержанием углеводов может обратить вспять биологическое старение, связанное с ожирением.

Ранее была названа диета, способная защитить от вирусных инфекций.

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