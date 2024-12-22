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Названа диета, способная защитить от вирусных инфекций

SJРН: кето-диета может защитить от вирусных инфекций
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Shutterstock

Ученые из Хельсинкского университета обнаружили неожиданную связь между устойчивостью организма к вирусу гриппа и высокожировой диетой с ограничением углеводов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scandinavian Journal of Public Health (SJPH).

Кетогенная диета, основанная на преобладании жиров в рационе, уже более 100 лет используется для лечения тяжелых неврологических заболеваний. Соотношение белков, жиров и углеводов в кетодиете составляет 20-25%, 70% и 5-10% соответственно. При этом приоритет отдается безглютеновым и некрахмалистым углеводам.

Недавнее исследование, проведенное группой ученых под руководством диетолога Астрид Хейсманс, выявило новый механизм, который может кардинально повлиять на профилактическую медицину. Они выяснили, что на кетогенной диете в организме активируются гамма-дельта-Т-лимфоциты — клетки, играющие ключевую роль в противовирусном иммунитете.

Тем не менее, результаты исследования вызвали разногласия среди экспертов. Некоторые ученые считают, что для подтверждения безопасности длительного использования кетогенной диеты необходимы дополнительные клинические исследования. Исследователи из Хельсинкского университета намерены провести их, чтобы точно определить оптимальную продолжительность и состав кето-питания.

Ранее ученые совершили прорыв в лечении вирусных заболеваний.

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