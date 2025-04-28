Голодный медведь пришел в поселок вахтовиков в Югре

В ХМАО голодный медведь пришел в поселок и попал на видео

Голодного медведя заметили в поселке вахтовиков в Советском районе, хищника сняли на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале «Муксун.фм».

Зверя заметили в поселке Ловинка, женщина сняла на видео молодого медведя. На кадрах ролика автор кричит прохожей, которая не заметила медведя. При этом хищник реагирует на ее голос агрессивно.

По данным портала Ugra-news, дикого зверя удалось отпугнуть специальными устройствами, и пока он к людям больше не выходил.

До этого сообщалось, что на Сахалине медведь вышел к людям и опустошил холодильник местного жителя. Инцидент произошел в селе Стародубском. Местные жители заметили следы медведя на улицах Рыбной и Лесной. Выяснилось, что хищник не просто бродил по населенному пункту, но и проник во двор к одному из жителей, где разгромил холодильник с едой для собак. Обеспокоенные сельчане вызвали охотоведов, которые отпугнули зверя.

Ранее в Комсомольске медведь пытался догнать автомобиль и попал на видео.