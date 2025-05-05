Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 16 апреля опустился ниже отметки 2800 пунктов. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные торговой площадки.

Российский фондовый рынок открыл торги 5 мая снижением основных показателей, продолжив негативную динамику предыдущей недели. Индекс Мосбиржи пробил отметку в 2800 пунктов, достигнув уровня, не наблюдаемого с 16 апреля. Параллельно снижается и индекс гособлигаций RGBI, установившись на отметке 107,16 пункта.

В середине апреля индекс Мосбиржи резко вырос на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он рассчитывает получить от российской стороны ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе. И начале прошлой недели индекс Мосбиржи поднимался выше 3050 пунктов, однако затем показатель стал снижаться. За четыре предыдущих торговых дня он просел на 7%, отметили журналисты.

В конце прошлого месяца Мосбиржа допустила до внебиржевых торгов 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx. В список были включены Apple, Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix.

Ранее акции ВТБ на Мосбирже подскочили после решения по дивидендам.