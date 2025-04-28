Мосбиржа допустила до торгов акции Amazon и Netflix

С 28 апреля Мосбиржа допустила до внебиржевых торгов 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информацию Национального клирингового центра (НКЦ) и страницы ценных бумаг на сайте Мосбиржи.

Отмечается, что в список допущенных акций были включены Apple, Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix.

Квалифицированные клиенты Мосбиржи получили право заключать сделки по купле-продаже с акциями. Неквалифицированные клиенты смогут только продавать ценные бумаги. Расчеты по ним разрешают проводить только в рублях.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что сенаторы разработают и направят в кабмин России рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на российский рынок.

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