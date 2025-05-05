Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

15-летний студент из Крыма помог мошенникам обмануть двух пожилых женщин

Подросток из Крыма перевел миллионы мошенникам и получил 10 тысяч за помощь
close
Depositphotos

Несовершеннолетнего жителя Севастополя заподозрили в работе на мошенников, сообщает полиция Крыма.

По версии следствия, 15-летний студент местного колледжа успел обмануть пенсионерок в возрасте 81 и 86 лет. Он выступал посредником между таксистами, которые забирали наличные у женщин и доставляли их в Севастополь, и своим нанимателем.

Подростку, искавшему подработку в интернете, доверили перевод полученных у жертв средств на счета мошенников, которые убеждали пострадавших, что их родственники попали в серьезные ДТП. В результате те потеряли 1,85 млн рублей и $10 тыс. Гонораром юноши стали 10 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», к подростку, как уточняется, применят профилактические меры.

Ранее в Петербурге курьер спас пенсионера-блокадника от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами