15-летний студент из Крыма помог мошенникам обмануть двух пожилых женщин

Подросток из Крыма перевел миллионы мошенникам и получил 10 тысяч за помощь

Несовершеннолетнего жителя Севастополя заподозрили в работе на мошенников, сообщает полиция Крыма.

По версии следствия, 15-летний студент местного колледжа успел обмануть пенсионерок в возрасте 81 и 86 лет. Он выступал посредником между таксистами, которые забирали наличные у женщин и доставляли их в Севастополь, и своим нанимателем.

Подростку, искавшему подработку в интернете, доверили перевод полученных у жертв средств на счета мошенников, которые убеждали пострадавших, что их родственники попали в серьезные ДТП. В результате те потеряли 1,85 млн рублей и $10 тыс. Гонораром юноши стали 10 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», к подростку, как уточняется, применят профилактические меры.

Ранее в Петербурге курьер спас пенсионера-блокадника от мошенников.