В регионах РФ ОПГ помогала мошенникам связываться с россиянами и обманывать их

В РФ 10 человек задержали за пособничество мошенникам с SIM-картами

В нескольких регионах России десять человек стали фигурантами уголовных дел о создании преступной группы для помощи мошенникам. Об этом сообщает Следком.

По версии сотрудников правоохранительных органов, создателем стал россиянин 1993-го года рождения, который сейчас проживает в ОАЭ. Подозреваемые действовали на территории Москвы, Подмосковья и Владимирской области в период с сентября 2024 по март 2025 года.

Установлено, что подозреваемые обеспечивали мошенников связью. Задержанные устанавливали SIM-боксы, которые позволяют использовать много SIM-карт одновременно. Таким образом аферисты могли звонить россиянам, чтобы похищать у них деньги, а также сообщать о «минировании» зданий.

«В ходе обысков в различных регионах страны изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, более тысячи SIM-карт, денежные средства, электронные носители информации», – сообщается в публикации.

Организатору заочно предъявили обвинения и отправили под стражу. Остальным также избрали меры пресечения.

Ранее 15-летний студент из Крыма помог мошенникам обмануть двух пожилых женщин.