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В Сумской области Украины уничтожен инфраструктурный объект

Мэр Конотопа в Сумской области заявил об уничтожении объекта инфраструктуры
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Telegram-канал «Политика Страны»

Мэр города Конотопа в Сумской области Украины Артем Семенихин заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об уничтожении неназванного объекта инфраструктуры в городе.

По его словам, объект был разрушен в результате множественных ударов, нанесенных с определенным интервалом.

До этого Семенихин усомнился в версии ракетного удара по Сумам.

По словам градоначальника, официальная версия о нанесении удара ракетой не соответствует действительности. Он обвинил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в распространении ложной информации и предположил, что в центре города могли находиться некие материалы или боеприпасы, которые привели к детонации.

24 марта в городе Сумы на Украине прогремел мощный взрыв. Событие произошло на фоне воздушной тревоги, которая длилась в Сумской области более четырех часов. Украинская сторона обвинила Россию в ракетном ударе. В Верховной раде заявили, что удар пришелся по скоплению украинских военных, собравшихся на церемонию награждения.

Ранее мэр Конотопа призвал главу Сумской области уйти в отставку после удара ВС России.

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