Школьница лишилась глаза из-за брошенного в костер баллончика с дезодорантом

Daily Star: в Англии школьница лишилась глаза из-за брошенного в огонь дезодоранта

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Школьница из Англии лишилась глаза из-за брошенного в костер баллончика с дезодорантом, пишет Daily Star.

15-летняя Шина Браун вместе с друзьями разводила костер в лесу, когда один из подростков в шутку бросил в огонь баллончик с дезодорантом. После этого все бросились бежать, но Шина споткнулась и упала лицом к костру. В этот момент произошел взрыв.

Истекая кровью и находясь в шоковом состоянии, школьница смогла дозвониться до своей матери, 39-летней Кристины Макгоги.

«Она просто кричала в трубку», — вспоминает Кристина.

Медики диагностировали у Шины сквозное повреждение радужной оболочки и разрыв сетчатки левого глаза. Несмотря на срочную двухчасовую операцию, восстановить зрение не удалось. Врачи констатировали необратимую потерю зрения на поврежденный глаз.

Сейчас девочка проходит реабилитацию дома, где вынуждена закапывать глазные капли 12 раз в день.

«Самое страшное — осознавать, что ей предстоит жить с этим всю жизнь», — добавила Кристина.

В полиции сообщили, что ведут расследование дела.

Ранее дом британки сгорел из-за взорвавшегося пылесоса.