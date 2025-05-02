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В «Лаборатории Касперского» рассказали о популярных схемах обмана россиян

Сотрудник Kaspersky Кузнецов: мошенники чаще всего используют телефонные обзвоны
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов рассказал агентству РИА Новости, что телефонные обзвоны и атаки мобильными вредоносными программами сейчас самые распространенные схемы у мошенников на российском рынке.

«Если говорить про персональных пользователей, то это прежде всего, конечно, атаки мобильными вредоносными программами, телефонное мошенничество или совмещение этих схем», — сказал эксперт.

По словам Кузнецова, в России также актуальна схема по «клонированию» банковских карт и ее использование через технологию NFC. В одном из таких случаев злоумышленники копировали карты, используя вредоносную программу. Мошенники просили человека приложить ее к телефону, а в это же время где-то в другом городе злоумышленники подносили свое устройство к банкомату и снимали деньги или проводили по ней операции.

Представитель Kaspersky GReAT добавил, что наибольшую угрозу для бизнеса сейчас представляют шифровальщики. По его словам, злоумышленники не только блокируют и уничтожают информацию, но и похищают конфиденциальные данные, используя схожие методы для достижения различных целей.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин рассказал о схеме мошенничества с «виртуальными картами», через оформление которых у доверчивых россиян выманивают персональные данные. По его словам, мошенники обещают, что эти карты якобы позволят пользоваться деньгами за границей и использовать подписки на зарубежные сервисы.

Ранее в Кемерово бухгалтер продала машину и отдала мошенникам более 1,8 млн рублей.

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