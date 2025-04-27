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В Нижегородской области задержали мошенника за вымогательство

В Нижегородской области задержали мужчину за вымогательство от лица спецслужб

В Нижегородской области задержали мужчину за вымогательство крупных сумм у предпринимателей от лица спецслужб. Правонарушителя вычислили сотрудники управления ФСБ Нижегородской области, передает Telegram-канал «Нижний №1».

Мужчина встречался с предпринимателями, устраивал фальшивые совещания и тренировки в тире и утверждал, что все это необходимо для создания некоего спецподразделения. Обманутым бизнесменам он обещал в обмен на отданные средства помощь в развитии бизнеса и поддержку для подозреваемых в правонарушениях родственников.

После задержания мошенник частично признал вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого россиянка отдала мошенникам квартиру и 8 млн рублей, поверив «майору ФСБ».

Неизвестные связались с 44-летней потерпевшей под видом сотрудников ФСБ, они сообщили, что в отношении ее коллеги проводится проверка из-за финансирования ВСУ. Спустя некоторое время аферисты сообщили петербурженке, что ее накопления находятся под угрозой.

Чтобы сохранить средства, нужно было передать наличные «сотруднику Центробанка», который переведет их на якобы безопасный счет. Мнимый майор ФСБ убедил ее продать квартиру.

Ранее студент поджег дверь здания ФСБ на Лубянке по указанию мошенников.

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