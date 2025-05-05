Россиянам раскрыли секреты организации трудовых будней после майских праздников

Чтобы быстрее влиться в рабочий процесс после длительных майских выходных, нужно первые трудовые будни посвятить «раскачке». В это время рекомендуется начинать с простых задач – таких, как приведение в порядок рабочего пространства, наведение порядка на столе, в компьютере, считает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. Такие шаги дадут возможность взять ситуацию под контроль, отметила она в беседе с RT.

В первый же день после долгого отдыха не нужно погружаться в сложные рабочие процессы – организму требуется так называемый «пробный запуск», когда первая половина дня посвящается несложной работе, в которую входят проверка почты и составление плана на неделю, пояснила специалист.

«Такой подход снимет психологический барьер и подготовит мозг к нагрузкам, — добавила она. — Не менее полезно в первые дни сместить фокус с результата на процесс. — Например, вместо того чтобы требовать от себя сразу завершить проект, можно поставить задачу поработать над ним определенное время — например, пару часов».

Помогает наладить рабочий процесс и быстро войти в ритм наличие приятных «якорей» — например, на первую неделю можно запланировать встречу с друзьями или поход в кафе с коллегами. Саму трудовую рутину лучше разбавить такими же приятными ритуалами – среди них могут быть прослушивание хорошей музыки по пути на работу, покупка кофе по дороге и так далее, привела пример Бухвалова. По ее мнению, подобные маленькие радости позволяют человеку гораздо проще войти в режим.

Соцсети с публикациями отдыхающих людей влияют на настроение негативно – их специалист порекомендовала заменить чтением статей и книг. Она также напомнила о важности чередования периодов работы с отдыхом, посоветовав делать десятиминутные перерывы после каждых 45 минут непрерывной работы. Такое плавное вхождение в рабочий режим позволит сохранить ресурсы на долгое время и в будущем избежать выгорания, заключила эксперт.

Напомним, сегодня у россиян – первый рабочий день после первого периода выходных, приуроченных к 1 Мая. Следующие четырехдневные выходные будут посвящены Дню Победы. Подробнее о том, как россияне работают и отдыхают в мае, какие даты выпадают на этот месяц и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными.