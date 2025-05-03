В Госдуме оценили идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными

Депутат Бессараб: идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными не поддержат

Идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными не поддержат. Такое мнение высказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что дни с 1 по 9 мая стоит сделать выходными без перерыва на несколько рабочих дней.

Бессараб отметила, что граждане, желающие сделать из майских праздников большой длительный отпуск, могут рабочие дни между праздниками взять в счет отпуска или отгулов.

Парламентарий добавила, что в настоящее время в России установлен гармоничный график рабочего времени, в котором есть 14 праздничных дней в году в календаре.

15–16 выходных дней сделать сложно, поскольку в таком случае работодателям придется оплатить сотрудникам заработную плату в двойном размере. Это ложится дополнительным бременем на экономику организаций и делает продукцию дороже для конечных потребителей, уточнила Бессараб.

Майские праздники — долгожданное время, когда можно полноценно отдохнуть, не оформляя длинный отпуск. В текущем году выходные дни распределены на два блока по четыре дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая​. Многие россияне предпочитают провести эти мини-каникулы не дома. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики выяснили, на что россияне тратят больше всего денег в майские праздники.