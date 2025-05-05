Шапша рассказал о ситуации в Калужской области после атаки беспилотников

Губернатор Шапша: за ночь силы ПВО уничтожили над Калужской областью пять дронов

В ночь на 5 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Калужской областью пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, два дрона были сбиты над территорией Перемышльского района, еще два — на окраине Калуги. Один дрон сбит в Дзержинском районе области.

На места уничтожения БПЛА прибыли оперативные группы. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений не зафиксировано, добавил Шапша.

Как сообщило министерство обороны России, за ночь над регионами России силы ПВО сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву.