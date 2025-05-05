Миронов потребовал проверить законность выдачи жилья мигрантам за госсчет

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием проверить законность предоставления мигрантам жилищных субсидий. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Миронова, в регионах РФ участились случаи, когда «новые граждане» получают жилье за счет бюджета, обходя россиян, стоящих в очередях десятилетиями.

«Эта практика распространилась по всей стране. Коренные жители не могут улучшить условия, а мигранты — получают сертификаты», — заявил депутат.

Он отметил, что система непрозрачна, ведь списки получателей субсидий скрыты от общественности. По мнению Миронова, в сфере развиваются схемы с участием чиновников.

«Прошу поручить прокуратурам субъектов проверить законность действий должностных лиц. Такая «поддержка» мигрантов нарушает права граждан РФ», — отметил политик в обращении.

26 марта лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что государственный сертификат на жилье необходимо выдавать лишь тем бывшим мигрантам, кто стал гражданином России не менее 10 лет назад.

Ранее РПЦ наградила главу Мытищ, попавшую в скандал из-за выдачи жилья мигрантам.