РПЦ наградила главу Мытищ, попавшую в скандал из-за выдачи жилья мигрантам

Мытищенское благочиние Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви (РПЦ) вручило медаль священномученика Серафима, епископа Дмитровского, главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой. Об этом сообщается на сайте епархии.

За что была вручена награда, не уточняется.

На ситуацию обратил внимание военкор Дмитрий Стешин, который напомнил, что чиновница в январе 2025 года оказалась в центре скандала из-за выдачи государственного сертификата на получение жилья семье уроженцев Таджикистана Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова. Двое из семи сыновей из этой семьи находятся в зоне СВО и получили тяжелые ранения. Однако в 2012 году они же были осуждены на 13 и лет лишения свободы за преступления, связанные с наркоторговлей.

Предполагается, что жилье было предоставлено семье незаконно.

24 января Самадова была задержана за мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, она предоставила ложные сведения о доходах своего мужа, занизив их в несколько раз, а также предоставила подложную выписку из домовой книги, где указано, что по месту ее жительства проживают 13 человек, в то время как они находятся в Таджикистане.

Из-за незаконных действий семье был предоставлен статус малоимущих и нуждающихся в жилье, в итоге они получили субсидию в размере более 24 млн рублей на приобретение квартиры. В рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны.

Ранее учитель истории из Подмосковья исчез после попытки занять у семьи 3 млн рублей.