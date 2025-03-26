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В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов бывшим мигрантам

Слуцкий предложил ужесточить правила выдачи субсидий на жилье для экс-мигрантов
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Shutterstock

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что государственный сертификат на жилье необходимо выдавать лишь тем бывшим мигрантам, кто стал гражданином России не менее 10 лет назад. Идею он высказал в беседе с РИА Новости.

При этом депутат пояснил, что новое требование к выдаче жилищных субсидий не должно относиться к жителям новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Слуцкий считает, что мигранты продолжают «паразитировать» на российских социальных программах, проворачивать хитрые схемы и получают в первых рядах жилищные сертификаты от государства. При этом парламентарий отметил, что коренным россиянам приходится десятилетиями ждать квартиру. Он признал, что такие ситуации логично вызывают справедливое негодование и непонимание у россиян.

Депутат также призвал запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого уже есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство.

До этого в ЛДПР призывали сформировать миграционную политику по принципу «приехал, отработал, уехал», а также ввести ряд ограничений для иностранцев, находящихся на территории России. Слуцкий напомнил, что в августе 2024 года ЛДПР внесла в Думу законопроект об ограничениях на въезд для низкоквалифицированных мигрантов, который поддержали порядка 430 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали о льготах на покупку недвижимости, о которых мало кто знает.

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