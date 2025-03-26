В Госдуме предложили ограничить выдачу жилищных сертификатов бывшим мигрантам

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что государственный сертификат на жилье необходимо выдавать лишь тем бывшим мигрантам, кто стал гражданином России не менее 10 лет назад. Идею он высказал в беседе с РИА Новости.

При этом депутат пояснил, что новое требование к выдаче жилищных субсидий не должно относиться к жителям новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Слуцкий считает, что мигранты продолжают «паразитировать» на российских социальных программах, проворачивать хитрые схемы и получают в первых рядах жилищные сертификаты от государства. При этом парламентарий отметил, что коренным россиянам приходится десятилетиями ждать квартиру. Он признал, что такие ситуации логично вызывают справедливое негодование и непонимание у россиян.

Депутат также призвал запретить выдавать жилищные сертификаты тем, у кого уже есть в собственности недвижимость в других странах или иностранное гражданство.

До этого в ЛДПР призывали сформировать миграционную политику по принципу «приехал, отработал, уехал», а также ввести ряд ограничений для иностранцев, находящихся на территории России. Слуцкий напомнил, что в августе 2024 года ЛДПР внесла в Думу законопроект об ограничениях на въезд для низкоквалифицированных мигрантов, который поддержали порядка 430 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали о льготах на покупку недвижимости, о которых мало кто знает.