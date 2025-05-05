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Геронтолог перечислила способы продлить жизнь

Геронтолог Ткачева сообщила, что человеку нужны полезный стресс и хороший сон
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Shutterstock

Человеку необходимы хороший сон и полезный стресс для сохранения здоровья. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

Она обратила внимание на высокую продолжительность жизни тех людей, которые в среднем спят от шести до восьми часов.

«То есть меньше шести часов плохо, и больше восьми часов тоже ухудшает прогноз», — отметила Ткачева и уточнила, что «есть индивидуальные вариации».

Кроме того, для продления жизни нужен гармезис — полезный для организма стресс. В качестве примера геронтолог привела влюбленность.

Также для сохранения здоровья необходимы когнитивные тренинги, баланс питания и физической активности, профилактика хронических заболеваний, добавила Ткачева.

В апреле ученые из Университета Флориды выяснили, что регулярные физические нагрузки минимизируют часть негативных последствий употребления алкоголя в молодом возрасте. Результаты показали, что у мышей, употреблявших алкоголь и ведущих малоподвижный образ жизни, продолжительность жизни оказалась существенно ниже. Однако у тех, кто совмещал прием алкоголя с ежедневными физическими нагрузками, этот показатель оказался сопоставим с контрольной группой, никогда не потреблявшей спиртное.

Ранее был назван простой способ продлить жизнь и здоровые годы.

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