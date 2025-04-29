Назван способ продлить жизнь без полного отказа от алкоголя

Ученые из Университета Флориды обнаружили, что регулярные физические нагрузки минимизируют часть негативных последствий употребления алкоголя в молодом возрасте. Препринт исследования опубликован на портале American Physical Society (АРS).

Исследование опирается на уже известный научный факт: злоупотребление спиртным повышает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает продолжительность жизни. Даже после прекращения употребления алкоголя последствия могут сохраняться на протяжении многих лет. Исследователи решили проверить, может ли физическая активность ослабить это воздействие.

В ходе эксперимента 37 лабораторных мышей были разделены на четыре группы в зависимости от образа жизни: с алкоголем и без спорта, с алкоголем и спортом, без алкоголя и без спорта, без алкоголя и со спортом. В возрасте шести недель (эквивалент раннего взрослого возраста у человека) — ученые побудили грызунов имитировать «молодежную» модель поведения, после чего все животные вели обычный образ жизни до конца ее естественного срока.

Результаты показали, что у мышей, употреблявших алкоголь и ведущих малоподвижный образ жизни, продолжительность жизни оказалась существенно ниже. Однако у тех, кто совмещал прием алкоголя с ежедневными физическими нагрузками, этот показатель оказался сопоставим с контрольной группой, никогда не потреблявшей спиртное.

«Мы рекомендуем молодым людям, которые употребляют алкоголь, регулярно уделять внимание аэробной физической активности, чтобы минимизировать возможный вред», — уточнил руководитель исследования Эйвери Танген. — «Такие упражнения благотворно влияют на органы, подверженные воздействию алкоголя — мозг, печень и мышцы».

Ученые подчеркнули, что полученные данные могут стать основой для будущих исследований с участием людей. Авторы планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы изучить влияние физических упражнений в разные периоды жизни.

Ранее стало известно, у каких людей алкоголь быстрее разрушает печень.