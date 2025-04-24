Назван простой способ продлить жизнь и здоровые годы

Японские ученые из Университета Цукубы установили, что регулярные велопоездки снижают риск смерти и потребность в долговременном уходе в пожилом возрасте. Особенно выраженный эффект наблюдается у тех, кто не водит автомобиль. Результаты исследования опубликованы в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

Ученые проанализировали данные о здоровье и физической активности жителей Японии, собранные в период с 2013 по 2023 год. Оказалось, что пожилые участники, которые чаще использовали велосипед в начале наблюдения, реже сталкивались с серьезными нарушениями здоровья в последующие годы. Однако улучшения фиксировались не только у тех, кто продолжал кататься, но и у людей, которые начали делать это позже.

Наиболее заметное снижение рисков было у пожилых людей без водительских прав — велопрогулки, по словам ученых, играли в их жизни особенно важную компенсаторную роль.

Авторы исследования подчеркивают, что езда на велосипеде — это не только способ повысить уровень физической активности. Велопрогулки также помогают улучшить психоэмоциональное состояние и сохранить независимость в пожилом возрасте. Ученые призывают развивать инфраструктуру и социальные инициативы, чтобы сделать езду на велосипеде более безопасной и привлекательной для старшего поколения.

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