Раскрыта роль сна в механизмах памяти

NatCom: сон помогает не только запоминать старое, но и готовит мозг к новому

Исследователи из Японии под руководством профессора Каору Инокучи из Университета Тоямы показали, что во время сна наш мозг не только укрепляет уже полученные воспоминания, но и готовится к будущим знаниям. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Известно, что сон важен для запоминания, однако до сих пор считалось, что его роль ограничивается только укреплением старых воспоминаний. Новое исследование изменяет это представление: оказывается, во сне мозг одновременно работает над сохранением прошлого опыта и готовится к новым задачам.

Ученые использовали передовые методы наблюдения за активностью отдельных нейронов у мышей до, во время и после обучения. Они обнаружили, что после обучения в мозге происходят два процесса: активируются клетки, отвечающие за уже полученные знания, и одновременно формируются так называемые «будущие энграммы» — нейроны, которые позже будут участвовать в запоминании новой информации.

«Мы увидели, что во сне клетки, связанные с прошлыми воспоминаниями, взаимодействуют с клетками, которые в будущем помогут запоминать новое. Это похоже на подготовку почвы для следующего урожая знаний», — объяснил профессор Инокучи.

Также исследователи создали компьютерную модель работы гиппокампа — области мозга, ответственной за память. Модель показала, что для подготовки мозга к новым знаниям во время сна важны специальные процессы изменения силы связей между нейронами.

Эти открытия подчеркивают, насколько важен качественный сон для обучения и запоминания. Плохой сон может нарушать не только закрепление уже полученных знаний, но и способность мозга к усвоению новой информации. В будущем ученые надеются, что изучение активности мозга во сне поможет разработать способы улучшения памяти и борьбы с ее нарушениями.

«Сон — это не просто отдых. Это важная часть того, как мы учимся, запоминаем и развиваемся. Мы надеемся, что люди начнут больше ценить сон как важную составляющую здоровой жизни», — подытожил профессор Инокучи.

Ранее ученые создали волокна из бактерий для восстановления костей.