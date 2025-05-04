Найден способ остановить развитие болезни Паркинсона

Ученые из Корейского института передовых технологий совместно с коллегами из Великобритании установили, что сбой в редактировании РНК может играть ключевую роль в развитии болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Редактирование РНК — это процесс, при котором в молекуле РНК (рибонуклеиновой кислоты) вносятся изменения после того, как она была создана на основе ДНК. РНК передает генетическую информацию для синтеза белков, и любые ошибки на этом этапе могут изменить работу клеток.

Ученые сосредоточились на астроцитах — клетках, поддерживающих нейроны и участвующих в иммунной защите мозга. Используя стволовые клетки пациентов с болезнью Паркинсона, исследователи воссоздали ситуацию, при которой в клетках накапливаются токсичные белки α-синуклеина. Эти белки запускали воспаление, особенно на ранних стадиях.

Главным объектом внимания стал фермент ADAR1, отвечающий за редактирование РНК. В норме он помогает сдерживать воспаление, но при болезни Паркинсона начинает действовать наоборот — усиливает иммунный ответ, активируя гены, вызывающие воспаление. Такой механизм был обнаружен как в лабораторных условиях, так и в образцах мозга умерших пациентов.

Авторы исследования отмечают, что патологические изменения происходят не на уровне самой ДНК, а на этапе подготовки к синтезу белков. Это открытие может изменить подход к лечению болезни Паркинсона и привести к созданию методов, воздействующих на болезнь в самом начале ее развития.

Ранее ученые выяснили, что «протекающие мусорные баки» клеток вызывают болезнь Паркинсона.