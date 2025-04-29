Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработан способ ранней диагностики болезни Паркинсона

Genomic Psychiatry: болезнь Паркинсона можно обнаружить на ранней стадии
close
WEHI

Ученые из Фуданьского университета и Шанхайского университета традиционной китайской медицины разработали новые вещества для медицинской диагностики, которые позволяют на ранней стадии обнаруживать болезнь Паркинсона и похожие заболевания мозга. Работа опубликована в журнале Genomic Psychiatry.

Болезнь Паркинсона — это серьезное заболевание, связанное с нарушениями работы мозга. Одной из его причин считается накопление особого белка — α-синуклеина. Раньше обнаружить его можно было только после смерти человека, что мешало ранней диагностике и эффективному лечению.

Теперь же ученые создали специальные вещества, которые вводят в организм и отслеживают с помощью ПЭТ-сканирования (позитронно-эмиссионной томографии). Они помогают «подсветить» вредные скопления белка прямо в живом мозге.

«Это настоящий прорыв. Мы впервые можем увидеть изменения, связанные с болезнью, еще при жизни пациента», — рассказала доктор Фан Се из больницы Хуашань.

Одно из таких веществ, [18F]C05-05, уже успешно протестировали на пациентах с признаками болезни Паркинсона и деменции. Оно показало повышенное накопление в тех участках мозга, которые чаще всего страдают от этих заболеваний. Причем уровень накопления совпадал с выраженностью симптомов у пациентов.

Другое вещество, [18F]ACI-12589, особенно хорошо показало себя при диагностике другого заболевания — множественной системной атрофии. Оно помогло отличить его от других похожих болезней.

«Если мы научимся выявлять болезнь до того, как начнутся необратимые изменения, это изменит судьбу миллионов людей», — подчеркнула ведущий автор исследования доктор Инфан Хэ.

Ранее была раскрыта роль сна в механизмах памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами