Пенсии некоторых категорий россиян вырастут летом

Юрист Кузнецова: у работающих и других пенсионеров летом увеличатся пенсии

С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам на основе пенсионных баллов, накопленных за 2024 год. Максимальная доплата составит 437 рублей, сообщила юрист Елена Кузнецова в интервью life.ru.

Индексация для этой категории рассчитывается не от текущей суммы пенсии, а от размера выплат, которые они получали бы без трудоустройства.

«Это позволило сделать прибавку более существенной», — пояснила эксперт.

С января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам возобновлена и привязана к уровню инфляции прошлого года (9,5%).

Также августа скорректируют дополнительные выплаты бывшим летчикам и шахтерам за счет взносов работодателей. Их пересматривают четыре раза в год. Кроме того, с 1 июня и 1 июля повысят страховую пенсию вдвое для тех, кому исполнится 80 лет.

До этого глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что российские компании смогут сократить налог на прибыль, участвуя в программах долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях пенсия может уменьшиться.