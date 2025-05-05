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На Ставрополье местный житель подстрелил беззащитного щенка

«112»: в Ставропольском крае мужчина выстрелил в упор в беззащитного щенка
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Ставропольском крае 58-летний местный житель выстрелил в упор в беззащитного щенка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в хуторе Прогресс. Мужчина вышел на улицу, и когда к нему подбежали несколько щенков, он выстрелил в одного из них из пневматического ружья, говорится в публикации.

«После выстрела щенок упал, сильно заскулил и больше не смог подняться на задние лапы», — отметили авторы канала.

Информации о состоянии животного нет. По информации «112», полицейские установили личность мужчины и изъяли у него ружье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля сообщалось, что в Подмосковье, на улице Строителей в Котельниках, неизвестный надругался над котенком и бросил его в подъезде. Telegram-канал «Котельники 24» отметил, что измученного котенка в ужасном состоянии нашла уборщица. Животное доставили в ветклинику, где ему провели экстренную операцию и извлекли из кишки пятисантиметровую палку, обмотанную, предположительно, человеческими волосами.

Из-за надругательства у котенка были повреждены мочевой пузырь и прямая кишка. Ветеринары не смогли его спасти.

Ранее в Ростовской области живодеры пробили собаке голову лопатой.

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