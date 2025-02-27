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Живодеры пробили собаке череп лопатой в российском городе

В Ростовской области живодеры пробили собаке голову лопатой
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Shutterstock

В Ростовской области обнаружили окровавленного пса, которому живодеры пробили голову лопатой. Об этом со ссылкой на спасительницу животного сообщает Donday.ru.

Инцидент произошел в городе Шахты возле школы №28. Местная жительница проходила мимо и заметила истекающую кровью собаку, которая скулила. Это оказался бездомный пес по кличке Шашлык — имя ему дали школьники. Животное характеризуют как ласковое и доверчивое.

Неизвестные злоумышленники избили собаку лопатой по голове и туловищу. У пса на теле были рваные раны, глубокие порезы, а также у животного «сошла с места» челюсть.

Сотрудники школы собрали деньги на лечение Шашлыка. Ветеринары провели ему операцию, на данный момент собаку уже выписали из больницы. Работники учебного учреждения следят за псом и выгуливают его на поводке.

Ранее россиянка издевалась над маленькой собакой на глазах у сотрудницы ПВЗ в Кстово.

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