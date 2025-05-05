Евросоюз отказал Британии в доступе к базам данных о преступниках

Times: Евросоюз отказал Лондону в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

Европейский союз принял решение не предоставлять Великобритании доступ к базам данных о преступности и нелегальной миграции. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на информированные источники.

Британская сторона расстроена из-за отказа Брюсселя, так как это «значительно затрудняет сотрудничество в таких областях, как нелегальная миграция», говорится в публикации.

По информации Times, доступ к этим базам данных позволил бы Британии оперативнее рассматривать заявления на предоставление убежища.

В конце марта стало известно, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. Британия намерена обсудить с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией возможность депортации мигрантов. При этом, по словам источников Times, правительство исключает отправку просителей убежища в Руанду, несмотря на то, что предыдущее британское правительство активно продвигало план депортации нелегальных мигрантов в эту африканскую страну.

Ранее сообщалось, что Великобритания находится на первом месте в Европе по числу нелегальных мигрантов.