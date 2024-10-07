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Великобритания находится на первом месте в Европе по числу нелегальных мигрантов

Daily Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по количеству нелегалов

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Mauro Buccarello/Reuters

Больше всего нелегальных мигрантов в Европе находятся на территории Великобритании. Об этом, ссылаясь на исследования ученых Оксфордского университета, сообщает британская газета Daily Telegraph.

По их сведениям, в настоящее время в стране проживают около 745 тыс. иностранцев, не имеющих легального статуса. Это почти в два с половиной раза превышает число нелегалов во Франции, где их примерно 300 тыс. На втором месте в Европе по числу нелегальных мигрантов находится ФРГ — около 700 тыс.

Всего с начала нынешнего года в Соединенное Королевство через пролив Ла-Манш на надувных лодках через прибыли 26,6 тыс. нелегалов. Это на 5% выше показателей 2023 года за аналогичный период. 5 октября в Британию незаконно перебрались 973 человека, что в этом году составило рекорд за одни сутки.

21 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась за ужесточение правил миграции в Европу.

Ранее толпа мигрантов с мачете и арматурой напала на охотников во Франции.

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