В Якутии преждевременно стартовал ледоход на Лене

Ледоход на реке Лена в Якутии начался на четверо суток раньше срока

Ледоход на реке Лене в этом году начался раньше срока. Об этом написало в своем Telegram-канале ФГБУ «Якутское УГМС» («Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

По его данным, движение льдин началось на четверо суток раньше положенного. Это произошло около поселка Витим в Ленском районе.

«В 10 ч местного времени (04:00 мск), специалисты Якутского управления гидрометслужбы зафиксировали ледоход», — говорится в публикации.

В начале мая на севере Хабаровского края неожиданно рано тронулся лед. Это произошло около Николаевска-на-Амуре. До этого самой ранней датой начала движения ледяных глыб было 3 мая 1968 года. Из-за неожиданного старта весеннего ледохода на смотровых площадках города собралось много зрителей.

А в марте в городе Аша Челябинской области был подтоплен 31 участок из-за повышения уровня воды и схода льда в реке Сим. Людей эвакуировали с подтопленных улиц. В городе был введен режим ЧС. Губернатор региона Алексей Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной — ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного.

Ранее россияне застряли на необитаемом острове из-за ледохода.