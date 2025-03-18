«Не вижу ничего, что делают власти»: жители Челябинской области — о потопе

Житель города Аша Челябинской области Роман рассказал «Газете.Ru», что в результате начавшихся паводков у него затопило двор, а дом его соседа уже ушел под воду. По его словам, территорию затопило за «считанные минуты», звукового оповещения не было.

«Сосед полностью в воде, у нас двор затопило, через участок течение, за считанные минуты все затопило. МЧС работает, предупреждение в соц. сетях было, но звукового оповещения так и не было по городу. В нашем месте МЧС нет. Представители администрации приехали, посмотрели и уехали», – сказал.

Еще один местный житель Евгений в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что люди не были готовы к паводку. По его словам, в результате подтоплений пострадало много людей и животных.

«МЧС помогают выбраться из подтопленных мест людям. В остальном я не вижу особо ничего, что делают власти. Гудков, чтобы люди смогли себе помочь, заранее не было. Нарушены водоканалы, ответственных тоже за это не найти, и страдают опять люди. Лично меня подтопила с гор вода и осадки, которые шли сутки. Река, слава богу, не дошла до меня», – пояснил он.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, в городе Аша был подтоплен 31 участок из-за повышения уровня воды и схода льда в реке Сим. По данным ведомства, людей эвакуируют с подтопленных улиц. В городе был введен режим ЧС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной — ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного.

Миндортранс региона сообщил, что участок дороги из города Аши в Миньяр закрыли. Переливы вод через проезжую часть автодорог наблюдаются в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются затопления из-за паводка.