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На севере Хабаровского края неожиданно рано тронулся лед

Amur Mash: в Хабаравском крае ледоход впервые в истории начался так рано
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Depositphotos

На севере Хабаровского края впервые лед на Амуре тронулся так рано, сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, это произошло около Николаевска-на-Амуре. До этого самой ранней датой начала движения ледяных глыб было 3 мая 1968 года. Из-за неожиданного старта весеннего ледохода на смотровых площадках города много зрителей.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в этом году старт купального сезона на курортах, расположенных на Черноморском побережье, откладывается из-за непогоды. По его словам, он начнется не раньше конца мая — начала июня, хотя и в этом время вода еще будет холодной, так как температура воздуха пока остается аномально низкой. На майские выходные метеоролог спрогнозировал холодную погоду на Черноморских курортах — так, до 10 мая включительно ожидаются отрицательные аномальные температуры, будет на 2-3°C холоднее нормы.

Ранее синоптик предупредил россиян о «необычных погодных явлениях» летом.

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